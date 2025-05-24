Bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz basınına göre siyah-beyazlı ekip, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Partey ile İspanyol, İtalyan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği ifade edilse de, resmi temas kuran ve somut adım atan tek kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi. Bonservissiz olarak transfer edilmesi planlanan Partey ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Ganalı profesyonel futbolcu olan Thomas Teye Partey, 13 Haziran 1993 tarihinde doğdu. Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek olan tecrübeli ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro.