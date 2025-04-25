Beşiktaş, Süper Lig’de 33. haftanın açılış maçında bugün taraftarının önünde Hatayspor’u konuk edecek. Kartal, Avrupa kupalarına katılma adına hedeflediği lig üçüncülüğü için kazanmak zorunda. Hatay da ligde kalma umutlarını sonraki haftalara taşımak için puan alma hedefinde. Beşiktaş kazanırsa Hatayspor küme düşecek. Siyah-beyazlıar, Galatasaray galibiyetinin ardından ligde 3 maçtır kazanamıyor.
5 EKSiK 5 SINIRDA
Beşiktaş'ta Hatay maçı öncesi 5 eksik var; 5 futbolcu da sarı kart sınırında. Kart cezalısı Arthur Masuaku’nun yanı sıra Zaynutdinov, Uduokhai, Elan Ricardo ve Muçi, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Kaleciler Mert Günok, Ersin; Emirhan Topçu, Immobile ve Semih, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart sınırında.