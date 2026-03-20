BKT EuroCup'ta yarı finale yükselen Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, sezon başındaki şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ardından organizasyonda ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

EuroLeague'e katılımın en kolay yolu olarak şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, yarı finalde bir diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji ile final için kozlarını paylaşacak.

YARI FİNALDE TÜRK RANDEVUSU

BKT EuroCup yarı finali, Türk eşleşmesine sahne olacak.

İtalyan takımı Dolomiti Energia'yı geçen Beşiktaş GAİN, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı eleyen Bahçeşehir Koleji ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Bu eşleşmeyle beraber finalde Türkiye'den bir takımın mücadele etmesi de kesinleşti.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise bir başka Türk temsilcisi Türk Telekom, Fransız ekibi Cosea JL Bourg-en-Bresse ile final için karşı karşıya gelecek.

LİDER TAMAMLADI

Siyah-beyazlı ekip, BKT EuroCup'ta mücadele ettiği B Grubu'nu ilk sırada tamamladı. Kupaya ilk haftada Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında aldığı sürpriz yenilgiyle başlayan Beşiktaş GAİN, oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılar, elde ettiği bu başarıyla doğrudan çeyrek finale yükseldi. Bu turda İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı ağırlayan Beşiktaş, maçı tek sayı farkla 77-76 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.

BKT EuroCup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda ikinci olarak normal sezonu noktaladı. Kırmızı-lacivertli takım, grupta çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı ve averajla ikinci basamakta yer alarak doğrudan son 8 takım arasına adını yazdırdı. Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup ederek üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinde saha avantajı, normal sezonda grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı takımda olacak. Eşleşmenin ilk maçına 31 Mart Salı günü Beşiktaş, ikinci karşılaşmasına ise 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji ev sahipliği yapacak. Turun 3. ve son müsabakaya kalması durumunda eşleşmenin kaderini belirleyecek maç, 8 Nisan Çarşamba günü yine Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Yarı finaldeki Türk eşleşmesinde iki galibiyete ulaşan takım, BKT Avrupa Kupası'nda finale çıkacak.