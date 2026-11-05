Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Celtic ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. 54. dakikada Olaitan ve 86. dakikada Orkun Kökçü golleri Beşiktaş’a yetmedi. Celtic’e galibiyeti getiren golleri ise, 62’de Osmand, 78 ve 87. dakikalarda Duran kaydetti.

Avrupa Ligi'nin geride kalan 4 haftada 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş 7 puanda kaldı. Celtic ise Avrupa Ligi’ndeki ilk 3 puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Alman hakem Sascha Stegemann mücadelenin ilk düdüğünü çaldı. 7' Celtic'te Nygren ceza sahası içinde şutunu çekti ancak top auta çıktı. 10' İlk 10 dakika düşük tempoda geçti. 40' Temsilcimiz daha etkili görünüyor ancak, iki takım da pozisyon bulmakta zorlanıyor. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı başladı. 52' Poku'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. 54' GOLLLLL Topun başına geçen Olaitan'ın penaltısını Johnstone kurtardı, dönen topu takip eden Olaitan, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1. 62' GOL Celtic skoru eşitledi. Agbadou'nun inanılmaz hatasında Celtic topu kaptı, topla buluşan Osmand, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1. 67' Celtic korneri kullandı. Baur’un ortasında Scales kafayı vurdu, Nübel son anda çıkardı. 78' GOL Celtic öne geçti. Savunma arkasına sarkan Duran, Nübel'i de geçerek topu filelerle buluşturdu. 86' GOLLLL Beşiktaş beraberliği buldu. Orkun Kökçü uzaklardan süper vurdu, sakatlıktan golle döndü: 2-2. 87' GOL Celtic tekrar öne geçti. Top bir anda Duran'ın önünde kaldı, ve top bir kez daha ağlarımıza gitti: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadeleyi 3-2 Celtic kazandı.