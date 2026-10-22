Süper Lig’de Trabzon deplasmanında yara alan Beşiktaş, bu sezon şu ana dek göğsümüzü kabarttığı Avrupa’da sahne alıyor. Kartal’ın rakibi İngiliz Crystal Palace. Siyah-beyazlılar, Palace’ı da evinde yıkıp iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kartal, lig ve Avrupa’da evinde oynadığı son 8 maçı da kazandı. Son 5 iç saha maçında ise Kara Kartal, rakip ağları 18 kez havalandırdı. Avrupa Ligi’nde 2’de 2 yapan Beşiktaş, saat 22.00’de başlayacak dev maçı da kazanıp 3’te 3 yaparak bu kupada tarihindeki bir ilki başarmak istiyor. Kartal, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 maçını kazanıp tarihe geçmişti.
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Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde 3’te 3 yapmak için bu akşam sahne alıyor! Güç sende kartalım
Dolmabahçe’de bu sezon bileği bükülmeyen siyah-beyazlılar, Konferans Ligi’nin son şampiyonu Crystal Palace’ı ağırlıyor. İngilizler de çok iyi biliyor: Burası Beşiktaş, buradan çıkış yok. Saat 22.00’de başlayacak mücadele öncesi tek hedef galibiyet. Ülke puanı için saldır Beşiktaş.
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