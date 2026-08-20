Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i Tüpraş Stadyumu'nda 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla savunmadaki başarılı performansını ve gol yememe serisini sürdürdü.

Bu sezon kadrosuna kattığı kaleci Nübel'in başarılı performansı bu maçta da sürdü ve oynadığı altıncı resmi karşılaşma da kalesini gole kapattı.

GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla oynadığı iki maçta da gol yemedi. Takım, deplasmanda 1-0 ve evinde 2-0'lık skorlarla rakiplerini mağlup etti.

Ardından 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımıyla oynanan maçlarda da kaleci Nübel, rakiplerinden gol yemedi. İç saha ve deplasmanda oynanan her iki mücadele de 1-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

Süper Lig'de ise yeni sezonun ilk maçında evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçında da gol yemedi.