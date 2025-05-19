İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu.
Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NIN OĞLU ÇIKTI
Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.
ARAÇ 20 MİLYON LİRA
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi.
(Celal Alaz Adalı / Merve Güleç)
(Serhan Kerim Adalı / Eren Adalı / Serdar Adalı / Celal Alaz Adalı)