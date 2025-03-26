Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) derbi maçta Yasin Kol'u görevlendirmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF'ye yaptıkları Galatasaray derbisini Slavko Vincic'in yönetmesi şeklindeki başvurularının karşılıksız kaldığını belirten Serdal Adalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.



Hepinizin bildiği gibi, bu hafta sonu evimizde Galatasaray ile bir derbi maçı oynayacağız. Bu maçla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yabancı hakem talebinde bulunmuştuk. Bunun sebebi, 25. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in görevlendirilmesiydi.



Ülkemizde derbi maçları yabancı hakemler yönetecekse bu durum bütün derbiler için geçerli olmalıydı. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu derbiye yabancı hakem atamakla dereyi geçerken at değiştirmiş oldu. O gün Türk hakemlerine “siz derbi yönetebilecek hakemler değilsiniz” mesajı verildi. Galatasaray ile Fenerbahçe dışındaki Türk takımlarına da “sizin maçlarınız yabancı hakem tarafından yönetilecek kadar önemli değil” denildi.



Türkiye Futbol Federasyonu; eşitlik, adalet, hakkaniyet ilkelerinin değil; yaratılmak istenen iki takımlı rekabetin teminatı olduğunu o gün göstermişti.



Hatırlayacağınız üzere Eyüpspor ile oynadığımız karşılaşmadan sonra da ‘Türk futbolu için güzel bir kapı açılmadı’ demiştim. Yabancı hakem konusunun doğru uygulanması, yalnızca bütün derbilere aynı uygulamanın yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bizler de o günden itibaren açıklamalarımızda bunu dile getirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynayacağımız maçlara yabancı hakem istediğimizi, hatta direkt olarak Vincic’i görmek istediğimizi belirttik. Bu adalet çağrımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır.



Sizin aracılığınızla bizi dinleyen spor kamuoyuna sesleniyorum: Bugün kimse bizim yabancı hakem talebimizi sorgulamasın. Federasyon Başkanı başta olmak üzere hiç kimse Beşiktaş’a ‘Türk hakemlerine güvenin’ baskısı yapmasın. Bir önceki derbi maçına yabancı hakem atayarak Türk hakemlerine güvenmeyen, onları itibarsızlaştıran bizzat sizsiniz! Biz Türk insanına, bu milletin evlatlarına güvenmek konusunda kimseden nasihat dinleyecek bir camia değiliz.



Hele de kulüp başkanlığı döneminde hakemleri soyunma odasında rehin alan bir Federasyon Başkanı, bize bu konuda istikamet verecek son kişi dahi olamaz. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalcilikten öteye gitmez. Çok basit bir standardı bile uygulayamayan, aldığı kararın arkasında duramayan Türkiye Futbol Federasyonu geçerliliğini kaybetmiştir.



Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazınan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan, bu nedenle derhal istifa etmelidir. Sadece federasyon başkanı değil; yönetim kurulunda olup tepkilerini dile getirseler dahi böyle bir kararın altına imza atan tanıdığım tanımadığım tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Adalete, hakkaniyete, eşitliğe hizmet eden yetkilileri de birazcık onurları ve gururları varsa böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum.



Umuyorum ki federasyonda ve kurullarında, iki kulübün istediği gibi istikamet verebildiği bir yapının içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır.



Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasından bu yana, Türk futbolunun hiçbir paydaşı gereken reaksiyonu göstermemiştir. Türk futbolunun en üst karar mercii olan Türkiye Futbol Federasyonu milyonların gözünün önünde büyük bir çifte standarda imza atmış, hakkaniyet ilkesini çiğnemiştir.



MHK ve Türk hakemleri, kendilerine “siz bu derbiyi yönetmeye layık değilsiniz” diyen federasyona karşı bir duruş ortaya koyamamıştır. Aynı MHK, Federasyon başkanından izinsiz hiçbir kararı alamadığını ve ortaya bir irade koyamadığını göstermiştir. Oysa biz kendimiz için bir imtiyaz, ayrıcalık istememiştik. Biz sadece eşitlik istememize rağmen, Galatasaray derbisine yabancı hakem talep etmemizin diyetini Zorbay Küçük denilen zibidinin Gaziantep maçımızdaki skandal yönetimiyle ödedik.



O gün çıkıp Türk futbolunu, Türk hakemlerini rezil rüsva edecek açıklamalarda bulunsak belki bugün birileri tarafından daha kıymetli görülür, daha farklı muamele edilirdik. Biz bugüne kadar canı en çok yanan camia olmamıza rağmen Türk hakemlerine sahip çıktık. Kendi camiamızdan eleştiri alacağımı bilmeme rağmen Türk futboluna ve marka değerine zarar vermemek için üslubumuza dikkat ettik. Ama siz madem bu dilden anlıyorsunuz, bu saatten sonra biz de bu dili konuşacağız. Sadece futbolun değil; insanlığın temel eşitlik ilkesini çiğneyen bir federasyonun artık korunması, gözetilmesi, sahip çıkılması gereken bir tarafı kalmamıştır.



Böyle bir futbol düzeninde bizim de vazifemiz ve önceliğimiz; camiamızın menfaatlerini bu kirli düzenden korumaktır. Böyle bir ortamda, maçı yönetecek hakem karşılaşmaya maksimum baskı altında çıkacaktır. Yapılacak her hatanın, çıkabilecek herhangi bir kaosun yegane sorumlusu da Türkiye Futbol Federasyonu’dur.



Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya’da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler.



Bu saatten sonra hakemin kim olduğu da umrumda değil, isterse federasyon başkanı gelsin kendisi yönetsin.



Beşiktaş’ı karşısına almaya cesaret eden herkesin, önce Beşiktaş’ın Türk sporu için ne anlam ifade ettiğini idrak etmesi gerekir. Bizim Beşiktaşımıza güvenimiz tam.



Adaletle, hakkaniyetle yönetilen onlarca maçta, büyük taraftarımızın önünde nice dünya devlerini dize getirdik. Galatasaray’ı da hakem kim olursa olsun yeneceğimize inancımız tamdır. Bu maçtan galibiyetle de ayrıldığımızda da bugünkü tavrımızda en ufak bir sapma olmayacaktır.



Tekrar söylüyorum. Maçın gidişatı, hikayesi ve sonucu ne olursa olsun; Türkiye Futbol Federasyonu artık yok hükmündedir.



Futboldaki bu kaotik ortamda; her türlü tartışma ve baskı altında, yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde kalmış bir yerli hakemin bu maçta vereceği kararları merakla bekliyoruz. Maçın kaderini etkileyecek bir pozisyondan; orta alanda yapılan bir faule, hatalı verilen bir taç atışına kadar her türlü kararın takipçisiyiz.



Müsabakanın her anında gözümüz, ne yazık ki hakemin de üzerinde olacaktır. Ayrıca rakip takımın hocası ve oyuncularının her hareketinin de an be an takipçisi olacağız.



Galatasaray camiasının, sezon başından beri her kararını eleştirdiği Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu tutarsızlığı karşısında da tepki vereceklerini tahmin ediyoruz. Aksi halde onların da federasyonla nikah tazelediklerini düşüneceğiz.



Şu andan itibaren devlet büyüklerimizin bu konuları ciddi şekilde ele alarak, 85 milyonun en büyük tutkusu olan futbolumuzu içinde olduğu bu bataklıktan en ivedi şekilde çıkarmalarını istirham ediyoruz.



Beşiktaş taraftarını Galatasaray derbisi için tribünlere, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve MHK’yı ise bir kez daha istifaya davet ediyorum. Herkes, yakıştığı yerde olmalıdır.



Son cümlem de büyük Beşiktaş taraftarına.



Hiçbir şey moralinizi bozmasın. Hiçbir şey de futbol takımımıza olan inancınızı değiştirmesin. Siz hiçbir tahriğe kapılmadan gelin ve her zaman olduğu gibi takımımızı son saniyeye kadar desteklemeye devam edin. Bu takım sizin sevginize ve desteğinize layık olmak için ve bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın.



Umuyorum ve inanıyorum ki derbide kazanan Beşiktaşımız olacaktır."