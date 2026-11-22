Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından MHK'ye tepki gösterdi. Basın mensuplarına konuşan Adalı, hakemlerden şikayetçi olmadığını söylerken MHK'deki iki kişiye yönelik eleştirilerde bulundu.

Adalı, isim vermeden yaptığı açıklamada, "Hakemlerle ilgili şikayetim yok. Ancak MHK'deki iki tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Bu çocukları rahat bıraksınlar. Müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye gidiyor. Bulandırıp, bozmasınlar." dedi.

"TEKNOLOJİ, OFSAYT DİYOR"

İptal edilen gollerine ilişkin de konuşan Beşiktaş Başkanı, "İptal edilen golümüzle ilgili çıplak gözle seyreden herkes ofsayt değil diyor. Teknoloji, ofsayt diyor. Söyleyecek bir şey yok. Hiç oralarda değilim." ifadelerini kullandı.

MHK'ye yönelik eleştirisini sürdüren Adalı, "MHK konusunda ise durumlar iyi giderken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim var. Maalesef MHK'deki iki arkadaşımız bu işi eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalışıyor. Yapmasınlar." diye konuştu.