Mohamed Salah transferinde Beşiktaş, son dansını yaptı. Mısırlı yıldızla ilgili tek başına dümene geçen Başkan Serdal Adalı, menajer Ramy Abbas ile telefonla görüştü. Salah ile 12 milyon Euro net maaş konusunda anlaşan Adalı’nın Abbas ile yaptığı pazarlıklar 2 saat sürdü. Geçtiğimiz hafta komisyon ücretini 7.5 milyon Euro olarak belirleyen Salah’ın menajeri, yoğun pazarlıkların ardından geri adım attı ve 5 milyon Euro’ya kadar indi. Bu görüşmenin ardından transferde dev bir adım daha atan Beşiktaş Başkanı, Abbas’a “Fazla zamanımız yok” diyerek rest çekti.

TATİLDE BEKLEMEDE

Siyah-beyazlılar, oyuncu tarafına 2-3 günlük süre verdi. Tatilini sürdüren Salah da menajerinden gelecek haberi beklemeye geçti. Abbas’ın hafta içinde Adalı’ya olumlu bir dönüş yapması bekleniyor. Çünkü Salah, Yunanistan’dan Olympiakos ve Arap kulüplerinden aldığı tekliflere rağmen Türkiye’ye gelip Beşiktaş formasını giymek istiyor. Pazartesi veya salı günü transfer görüşmelerinde sonuç almayı hedefleyen Kara Kartal, Mısırlı yıldızın transferini ses getirecek bir videoyla duyurmayı planlıyor.