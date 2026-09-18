Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından taraftara çağrıda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, ilk maçında Marsilya'yı İlhan, Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 yendi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçın ardından taraftarlara çağrıda bulunarak, "Şimdi sokaklara şanlı formamızla çıkma zamanı!" dedi.
Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Bugün Marsilya'yı bize yakışan bir oyun, farklı bir skorla mağlup ederek camiamızın yüzünü güldüren, ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden Beşiktaşımızla gurur duyduk.