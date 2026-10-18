Beşiktaş, Süper Lig’in 8. Haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzon’da Papara Park’ta oynanacak olan derbi, saat 20.00’de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’i 3-2 yenerek 2’de 2 yapan Beşiktaş’ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
SERDAL ADALI’DAN FLAŞ KARAR
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı karşılaşma için özel prim verme kararı aldı.
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi galibiyet primi için kaptan Orkun Kökçü'ye yetki verildiği belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek Orkun Kökçü, galibiyet alınması halinde takım arkadaşlarıyla toplantı yapacak.
Kaptan, belirlenen primi Adalı'ya iletecek.
Derbi öncesinde siyah-beyazlıların 15, bordo-mavililerin ise 13 puanı bulunuyor.