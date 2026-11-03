Kasımpaşa ile 2-2 beraberlik, sıradan bir puan kaybının ötesinde Beşiktaş’ın geleceğe karamsar bir şekilde bakmasına yol açtı. Bu sezon dış sahada Fenerbahçe derbisi hariç galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bir kez daha şampiyonluğa erken havlusu atma riskiyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdiden 30 Kasım’daki kritik Galatasaray derbisine çevrildi.

Gençlerbirliği ve Konya maçlarının ardından Süper Lig’in 13. haftasında Dolmabahçe’de oynanacak dev derbi, Beşiktaş için tamam mı devam mı niteliğinde. Olası bir Galatasaray mağlubiyeti, puan farkının açılmasına sebep olacak. Bu durumda Beşiktaş bir sezona daha şampiyonluk parolasıyla girip, kasımda ligden erken kopmuş olacak. Yönetim ve teknik heyet, erken havlu atmamak için tedbir alıyor.