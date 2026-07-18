Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. BeIN Sports’un haberine göre,siyah-beyazlılar, Leo Pereira'nın kulübüyle bonservis görüşmelerine devam ediyor. Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda pazarlıklar sürerken, Beşiktaş’ın oyuncu cephesiyle ise 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI’NDA YER ALDI

Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan Pereira, 31 Ocak 2020'den bu yana Flamengo forması giyiyor. 30 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev yaptı. 1.89 metre boyundaki deneyimli savunmacı, söz konusu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2.372 dakika sahada kaldı.