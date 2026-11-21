Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 77-49 yendi.
Salon: Akatlar
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Erkan, Burak Aktaş
Beşiktaş BOA: Simms 15, Meltem Yıldızhan 2, Ayşegül Günay Aladağ 10, Alleyne 9, Davis 13, Lazic 2, Elif Ülkü 2, Gülşah Duman Bıçakçı 14, İdil Saçalır 2, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 4, Badiane 2
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 15, Günesh Karaoğlan 2, Damla Gezgin 12, Guirantes 9, Collier, İrem Tutar 5, Eydina Topçu, Gizem Sezer 6
1. Periyot: 22-8
Devre: 45-24
3. Periyot: 58-35