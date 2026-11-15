Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 76-71 yendi. Siyah-beyazlı ekip ligde dördüncü galibiyetini elde ederken Bursaspor Basketbol yedinci kez kaybetti.
Ev sahibi ekipte Zizic ve Brown 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Metecan Birsen 11, Furkan Korkmaz 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Bursaspor Basketbol'da Taylor'ın 24 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekipte Brown 11, Washington ve Moore 10'ar sayı kaydetti.