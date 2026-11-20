Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ayrılması muhtemel isimler arasında gösterilen Vaclav Cerny için Rangers iddiası gündeme geldi. Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlılar, İskoç kulübünün ilgisi yeniden canlanırsa Çek futbolcuyu yeni yılda satmaya açık.

Ancak haberde, geçen yaz Cerny'yi kadrosuna katmak isteyen Rangers'ın bu kez transfer için aynı ölçüde istekli olmadığı öne sürüldü. Teknik direktör Derek McInnes'in, takımının 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı dönemde hücum hattındaki mevcut seçeneklerden memnun olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ SAĞ KANADA TAKVİYE İSTİYOR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Orta saha, sağ açık ve stopere bir takviye yapmak istiyoruz." demişti.

Sağ kanatta Vaclav Cerny, Ernest Poku ve Milot Rashica'dan yeterli verimi alamayan siyah-beyazlıların, bu bölgeye yapacağı transfer için üç futbolcudan en az biriyle yollarını ayırması bekleniyor.

RANGERS'TA 52 MAÇTA 18 GOL

Cerny, 2024-25 sezonunda Wolfsburg'dan Rangers'a kiralanmıştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, İskoç ekibinde geçirdiği tek sezonda 52 maça çıktı; 18 gol ve 9 asist kaydetti.