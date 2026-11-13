Beşiktaş'ın ara transfer döneminde sağ kanat için düşündüğü isimler arasına Takefusa Kubo'nun da girdiği öne sürüldü. İspanyol basınından Todo Mercado'nun haberine göre; Siyah-beyazlılar, Real Sociedad forması giyen Japon futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Cerny ve Poku'dan beklenen verimin alınamaması üzerine Beşiktaş yönetiminin sağ kanat rotasyonunu güçlendirmek için yeni bir oyuncu arayışına yöneldiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Kubo'nun İspanyol ekibinde yeterince forma şansı bulamamasını transfer açısından bir fırsat olarak değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

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