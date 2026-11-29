Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Joe Willock için Newcastle United'ın ara transferde gelecek teklifleri değerlendireceği bildirildi. Athletic'in haberine göre, İngiliz orta saha oyuncusunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock, henüz yeni kontrat imzalamadı. Haberde, sözleşmesi sona erecek diğer oyuncular gibi Willock'un kontratında da bir yıllık uzatma seçeneği olabileceği aktarıldı.

ADALI OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Willock ile ilgilenen Beşiktaş'ın ara transferde yeni bir hamle yapması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçen hafta katıldığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde oyuncuyla ocak ayında yeniden konuşacaklarını belirtmişti.

Adalı, transfer çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hocanın istediği oyuncuyu bekliyoruz. Ocak ayı itibarıyla görüşme hakkımız var oyuncuyla. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Onun için de alternatiflerimiz var. Onlarla da görüşüyoruz.”

BU SEZON 14 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Futbola Arsenal akademisinde başlayan ve 2019'da A takıma yükselen Willock, Newcastle United'da kiralık oynadığı sezonun ardından bonservisiyle transfer oldu.

Kariyerinde 335 maçta 52 gol ve 35 asist kaydeden orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 3 gol attı, 2 asist yaptı.