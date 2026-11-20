Beşiktaş'ın ara transfer döneminde orta sahasına katmak istediği Joe Willock için hazırladığı teklifin ayrıntıları gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Newcastle United'a en fazla 6 milyon euro bonservis bedeli teklif edecek.

Sabah'a göre İngiliz kulübünün ise 27 yaşındaki futbolcu için çift haneli bir rakam beklentisi olduğu öne sürüldü. Haberde, ocak ayında sözleşmesinin bitimine beş ay kalacak Willock için bu talebin gerçekçi bulunmadığı ifade edildi.

ANLAŞMA OLMAZSA SEZON SONU PLANI

Beşiktaş'ın önceliği, İngiliz orta saha oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak. Habere göre Newcastle'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda ise futbolcuyla ocakta söz kesilmesi ve transferin sezon sonunda tamamlanması planlanıyor.