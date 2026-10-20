Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında İngiltere Premier takımı Crystal Palace ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

22 Ekim Perşembe akşamı Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak ve 22.00’de başlayacak müsabakanın hakemi de belli oldu. Mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jeroen Manschot görev yapacak. AVAR’da ise Stan Teuben yer alacak