UEFA Avrupa Ligi’nin 3’ücü haftasında yarın saat 22.00’de sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace’ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak Crystal Palace maçının taktik çalışmalarının üstünde duruldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica, antrenmanda yer almadı.