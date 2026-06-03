Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasıyla hoca arayışına giren Beşiktaş yönetimi krizi bu hafta sonlandırmaya kararlı. Futbol Direktörü Önder Özen’in yürüttüğü görüşmelerde Bologna’dan ayrılan Vincenzo İtaliano favori, Atalanta’dan Raffaele Palladino ise plase konumundaydı. Ancak dün yaşanan gelişmelerde sürpriz bir aday ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar, Liverpool’dan gönderilen Arne Slot için girişimde bulundu. Orkun Kökçü’nün 3 yıl boyunca Feyenoord’da hocası olan Hollandalı çalıştırıcıya teklif götürüldü. Kariyerine Avrupa’nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen ve Milan’la da masada olan Slot’un yanıtı bekleniyor. Slot kabul etmezse İtaliano veya Palladino’dan biriyle anlaşma sağlanacak. Cuma gününe kadar bu sorunu çözmek isteyen Beşiktaş’ın kurmayları yeni haftaya yeni hocayla girmeyi planlıyor.