Ocak transfer operasyonunda tam isabet sağlayan Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemi için de kolları şimdiden sıvadı. Siyah-beyazlılar, sezon sonu 30 ve üstü yaştaki futbolcularla yollarını ayırıp, yeni bir yapılanmaya gidecek olan Bayer Leverkusen ile temasa geçti. Alman kulübü, Kartal’a karşı “Siz futbolcularla anlaşın biz kolaylık gösteririz” duruşu sergiledi.

Kanat oyuncuları Martin Terrier ve Nathan Tella ilk hedef olsa da siyah-beyazlı yönetimin listesinin üst sırasında sol bek Alejandro Grimaldo ve forvet Patrik Schick yer alıyor. 30 yaşındaki İspanyol yıldız Grimaldo, bu sezon 30 maçta 10 gol ve 11 asist yaparak Bundesliga’nın en üretken sol beklerinden biri oldu. Patrik Schick ise 33 maçta 13 gol ve 4 asist üretti.