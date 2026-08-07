Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun talebiyle Tottenham’dan Conor Gallagher’a kanca attı. 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklif yapan siyah-beyazlılar gelecek yanıtı beklemeye başladı.
Piyasa değeri 31 milyon Euro olan İngiliz yıldız Ocak 2026’da Atletico Madrid’den 40 milyon Euro’ya transfer edildi. Premier Lig’de 18 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı. Chelsea’nin altyapısından yetişen Gallagher’in Londra ekibiyle 2031’e kadar sözleşmesi bulunuyor.