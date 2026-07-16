Son olarak Arsenal’den Trossard’ı kadrosuna katıp hücum hattını güçlendiren Beşiktaş şimdi savunmaya takviye için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların hedefinde iki isim var. Flamengo’nun tecrübeli stoperi Leo Pereira liste başı. Eintracht Frankfurt’un Belçikalı savunmacısı Arthur Theate diğer aday.

LEO PEREİRA’NIN MALİYETİ UYGUN

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda lider özellikli bir takviye için şartları zorluyor. 30 yaşında, 1.89 boyundaki Pereira’nın maliyeti 6-8 milyon Euro bandında. 26 yaşında ve 1.85 boyundaki Theate için ise 15-20 milyon Euro talep ediliyor. Kara Kartal, defans hattına nokta atışı bir transfer yapmakta bir hayli kararlı.