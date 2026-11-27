Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği olaylı maçın ardından zorlu bir yolculukla Türkiye'ye döndü. Havalimanında açıklama yapan Futbol Direktörü Önder Özen, Galatasaray derbisinin ertelenmesine yönelik talepleri olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Özen, "Derbinin ertelenme konusunu daha önce söyledim. Bahane yok. Devam." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların çok yorulduğunu belirten Özen, "Sağ salim döndük. Oyuncular da çok yoruldu. Maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu, sonra toparlandı" dedi. Özen, destek veren devlete ve yurttaşlara oyuncular, antrenör ve yöneticiler adına teşekkür etti.

BELGE VE GÖRÜNTÜLER UEFA'YA İLETİLDİ

Karşılaşmada yaşananlarla ilgili tüm belge ve görüntüleri UEFA'ya ilettiklerini açıklayan Özen, kulübün hukuk kurulunun konuyu değerlendirmeye aldığını ve sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.