Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, evinde Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın rövanşı 28 Mayıs Perşembe günü Galatasaray MCT Technic'in evinde oynanacak. Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale yükselecek. Yarı final ve finalde 3 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak. ALPEREN ŞENGÜN SALONDA İZLEDİ Karşılaşmayı milli basketbolcu Alperen Şengün de salonda takip etti. Basketbolseverler, Alperen Şengün’e yoğun ilgi gösterirken milli oyuncu tribünlerden büyük alkış ve tezahürat aldı. Taraftarlar, milli basketbolcuyla fotoğraf çektirebilmek için büyük ilgi gösterdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.