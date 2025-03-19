Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, kupada adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Beşiktaş BOA, finale yükselmek için yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAKİ SKOR DAĞILIMLARI ŞU ŞEKİLDE:
Beşiktaş BOA: Winterburn 10, Peterson 17, Fagbenle 27, Elif Bayram 9, Krajisnik 7, Özge Özışık 11, Hatice Pelin Gülçelik, Ceyda Conker, Gizem Başaran Turan
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 19, Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 2, Li 4, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 8, Ji-Su Park 2, Derin Erdoğan 13, Ayşe Cora 2