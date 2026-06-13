Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Derbiye istekli başlayan ve ilk 1 dakika 50 saniyede 9-0'lık seri elde eden Beşiktaş GAİN, üstün oynadığı ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in skorer oyunuyla etkili oldu ve 13. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 27-28. Berk Uğurlu ile skor üreten ve sarı-lacivertlilerin öne geçmesine izin vermeyen siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına bu kez ev sahibi Fenerbahçe 9-0'lık seriyle başladı ve 25. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 51-43. Üst üste bulduğu basketlerle çabuk toparlanan Beşiktaş, Berk Uğurlu'nun serbest atış sayılarıyla 29. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Siyah-beyazlı ekip, final periyoduna 62-61 önde girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü ve son çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden Beşiktaş GAİN, mücadeleyi 88-80 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti.

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Olağanüstü seçimli genel kurulda 7 Haziran'da Hakan Safi'ye üstünlük kurarak 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, karşılaşmayı kızı Yaz Yıldırım, Ömer Onan ve yönetim kurulu üyesi Barış Göktürk ile takip etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci müsabakası, 15 Haziran Pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Zagars 6, Hall 9, Tarık Biberovic 16, Melli 7, Birch 9, Baldwin 16, Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen, Horton-Tucker 9

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 20, Anthony Brown 14, Vitto Brown 12, Sertaç Şanlı 8, Dotson 6, Morgan 4, Yiğit Arslan 10, Thomas 5

1. Periyot: 16-27

Devre: 42-43

3. Periyot: 61-62