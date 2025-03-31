Beşiktaş, şampiyonluk yarışından aylar önce kopsa da dev maçlardaki başarısıyla taraftarlarının yüzünü güldürdü. Yönetimsel sorunlarla çalkantılı bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, “Bu maçı kazanamaz” dedirten tüm karşılaşmalarda galip geldi. Avrupa Ligi’nde Lyon’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kartal, ligde de Fenerbahçe’yi 1-0 yenip eli boş gönderdi. Dolmabahçe’de ne olursa olsun verdikleri desteklerle takımına itici güç olan taraftarlar, Solskjaer’in ilk maçı Athletic Bilbao’ya karşı alınan 4-1’lik galibiyetle mest oldu.

GELECEKTEN UMUTLU

ARDINDAN Trabzonspor’u evinde konuk eden Beşiktaş, o dönem Şenol Güneş’in çalıştırdığı rakibini 2-1 mağlup etti. Ve kendi seyircisinin önünde ligde bir hedef daha kalmıştı o da Galatasaray derbisi... Camia kenetlendi, taraftar inandı ve futbolcular sahada savaştı. Kartal, Fenerbahçe’yle şampiyonluk yarışında olan lider Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bundan sonra ligde üçüncülük ve Türkiye Kupası’nda zafer hedefleyen siyah-beyazlılar, büyük maçlardaki galibiyetlerle bonusları topladı.