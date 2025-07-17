Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar, bu doğrultuda rotasını savunma özellikli orta saha transferine çevirdi.

İLK TEKLİF SUNULDU

Africa Foot'un haberine göre Beşiktaş, Glasgow Rangers oyuncusu Mohamed Diomande için devreye girdi. Siyah beyazlı ekip, Fildişi Sahilli orta saha için ilk teklifini yaptı.

Haberin detayında Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcuya 7.5 milyon Euro'yu aşan bir teklifte bulundu. Glasgow Rangers yönetimi, siyah beyazlıların teklifini yetersiz buldu ve pazarlıklara devam etme kararı aldı.

Mohamed Diomande, geride bıraktığımız sezon İskoç ekibi ile 31 maça çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.