Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat da siyah beyazlı ekibin divan kurulu toplantısına geldi.

Divan Kurulu toplantısına katılan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. Hasan Arat'ın Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdi. Genel kurul üyelerinin araya girmesiyle ikili arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

YAMANTÜRK’TEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantı açılış konuşmasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yamantürk, "Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ama alıp da gidene, kaçıp da gideni sonuna kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya cumhurbaşkanını alsın, ister Katar emirini alsın mezara kadar kovalayacağım. Gündemde bu yoktu. Ben medeni bir insan gibi geldim. Yıllardır tanıdığım, yaşıt olduğumuz, benden büyük insanlar var. Ön sıralara selam veririrken yüz yüze kaldık, iş buralara geldi" dedi.