Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunduğu sırada kavga çıktı.

Hasan Arat, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklandı.

KAVGA NASIL ÇIKTI?

Hasan Arat'ın konuşması sırasında genel kurul üyeleriden tepkiler yükseldi. Divan Kurul Başkanı, genel kurula ara vermek istedi ancak Arat ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi. Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasındaki tartışma çıktı. Arat, tartışma sırasında "Sen ne olacağını göreceksin" derken, Yamantürk, "Asıl sen göreceksin" diyerek eski başkanın üzerine yürüdü. Yamantürk, Arat'a yumruk attı ve ortalık karıştı. Arat'a fiziksel saldırı kürsüde devam ederken yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi.

'YAŞANANLARDAN CAMİAM ADINA ÜZGÜNÜM'

Yaşanan olaylar sonrası Hasan Arat'tan açıklama geldi. Arat'ın açıklamaları şu şekilde: "Yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Süleyman ağabey için parasını vereyim Fenerbahçe'ye gitsin diyen bir Divan Başkanı var. Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm."

'DERHAL İSTİFA ETMELİDİR'

"Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir Divan Başkan'ı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla pulunla zenginliğinle ahkam kesemezsin. İnsanların üstünde tahakkümde bulunamazsın. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar."

'YAMANTÜRK BANA KÜFRETTİ'

"Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş denir. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutması lazım. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!"

SABAH SAATLERİNDE DE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Divan Kurulu'nun açılışından önce de Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşanmıştı. Hasan Arat'ın Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt vermişti.