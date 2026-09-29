Beşiktaş, Belaruslu orta saha oyuncusu Drachev'i transfer etti.

Beşiktaş, Belarus'un FC Minsk takımının 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Zakhar Drachev ile sözleşme imzaladı.

Drachev, Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

OLAYLI AYRILIK

Altyapısından yetiştiği FC Minsk ile geçen ay yollarını olaylı şekilde ayıran Drachev, Belarus basınında yer alan haberlere göre, takımının geçen temmuz ayında Dinamo Minsk ile oynadığı maçtan bir gün önce kulübünü haber vermeden terk etti.

KULÜPSÜZ KALMIŞTI

FC Minsk, geçen ay resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Drachev'in "geçerli bir sebep olmaksızın devamsızlık" yaptığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

11 Ağustos'tan bu yana kulüpsüz olan Drachev, 18 maça çıktığı A takımda skor katkısı verememişti. Genç oyuncu, FC Minsk'in U19 takımında ise 24 maçta 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.