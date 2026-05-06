Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a son dakikada atılan penaltı golüyle elenen Beşiktaş'ta taraftar, siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'a yoğun tepki göstermişti. Maç sonunda tribünlerden istifa sesleri yükselirken Sergen Yalçın’ın yıllar önce Konyaspor için yaptığı yorumlar yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. 'YÜRÜSEN YENERSİN' DEMİŞTİ Beşiktaş'ın Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak bu sezonu kupasız tamamlamasıyla beraber taraftarlar, Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözleri yeniden dolaşıma soktu. Yalçın’ın o dönemde KAFA Sports'ta Beşiktaş - Konyaspor maçlarıyla ilgili, “Beşiktaş - Konya maçını seyretmedin mi? Yürüsen yenersin iç sahada bunları. Dışarıda problem yaşarsın, deplasmanda problem yaşarsın” yorumları tartışmaların fitilini ateşledi. Geçmişte yaptığı yorumlarla eleştirdiği birçok konunun benzerini yaşayan Yalçın, taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.