EuroLeague'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş, 109-93'lük skorla kazandı.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, EuroLeague'de 13 yıl aradan sonra katıldığı turnuvada ilk zaferini elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılan maça, Nowell, Morgan ve Zizic'in basketleriyle iyi başlayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye (17-27) çıkardı. Beşiktaş, son saniyelerde Wallace'ın 2 sayılık basketine engel olamasa da çeyreği 27-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Berk Uğurlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, bu oyunculara Omoruyi ve Dotson'un da katılmasıyla 14. dakikanın sonunda 16 sayılık fark (25-41) yakaladı. Siyah-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet sağlamasına rağmen savunmada sorun yaşadı ve Maccabi, 18. dakikada farklı 6 sayıya indirdi: 44-50. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlı takım, devre arasına 52-46 önde girdi.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Beşiktaş, Wilbekin'in etkili oyunuyla 24. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı: 50-61. Farkı çift hanelerde tutan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 78-63 önde geçti.

Yakaladığı farkın avantajını iyi kullanan Beşiktaş, sahadan 109-93 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda yirmişer sayı üreten Brown ile Wilbekin galibiyette başrolü oynadı. Dotson ise 17 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'de üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti.

EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan ve ilk hafta maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 yenilen Beşiktaş, ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Maccabi ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.