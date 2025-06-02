Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-0'lık galibiyetle kapatan siyah-beyazlı futbol takımı, 2024-2025'e iyi başladı ancak sonrasında beklentileri karşılayamadı. Yeni sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonluğuyla iddialı bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ligde 10. haftada sarı-kırmızılı rakibine karşı oynadığı derbinin ardından yarıştan koptu.

Önce Süper Lig'de, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan "Kara kartal", son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.

Ekim 2024'te başlayan ve yıl sonuna kadar süren süreçte yönetimsel ve sportif açıdan kaotik bir dönemden geçen Beşiktaş, ligi 62 puanla Reeder Samsunspor'un iki puan ardında 4. basamakta tamamladı.

DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, topladığı 62 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi. Siyah-beyazlı takım, play-off'tan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasını averajla 28. olarak tamamladı ve Avrupa kupalarına ocak ayında havlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu 3'te 3'le lider bitiren "Kara kartal", çeyrek finalde Göztepe'ye elenerek organizasyonda beklentilerin uzağında kaldı.

Beşiktaş, geride kalan sezonun açılışında ise Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.