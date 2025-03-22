Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Büyükçekmece Basketbol sahasında Beşiktaş Fibabanka'ya 89-88 mağlup oldu.
Bu galibiyet ile siyah-beyazlılar ligde 17'nci galibiyetini alırken, Büyükçekmece Basketbol 13'üncü mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Gazanfer Bilge Spor
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki, Alper Gökçebel
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Starks 19, Love 16, Bruinsma 5, Franke 14, Sajus 18, Ata Kahraman 2, Emircan Koşut, Zagorac 4, Rebic 6, Yesukan Onar 4
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 16, Yiğit Arslan 5, Mathews 15, Berk Uğurlu 17, Sleva 13, Terry 5, Morgan 9, Allman 5, Kerem Konan 4, Plavsic
1'İNCİ PERİYOT: 26-27
DEVRE: 42-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68