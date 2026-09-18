Sahip olduğu 5 fonun büyüklüğü 500 milyar TL'yi aşan Tera Yatırım, Borsa İstanbul'da meydana gelen 'fon' krizinin ardından likidite sorunu yaşamış ve fonlarında peş peşe temerrüde düştüğünü açıklamıştı.



Dün sabah saatlerinde ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği peş peşe toplantıların ardından SPK, 7 şirkete ait 130 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı aldı. Fonlara giriş-çıkış işlemlerinin durdurulması ve Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesinin ardından Beşiktaş'ın formalarında da sürpriz bir değişiklik görüldü.



TERA YAZISI KALDIRILDI



Sezona harika bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti.





Beşiktaş'ın 4-1 üstünlükle ayrıldığı karşılaşmada, formalarda yapılan ufak değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Bu sezon Avrupa maçları için formasında 'TERA' sponsorluğuna yer veren Beşiktaş, dünkü operasyonların ardından şirkete ait 'TERA' yazısını formasından kaldırdı ve futbolcuların isimlerini formanın üst bölümüne taşıdı.





