Yeni sezonda forvet transferinde nokta atış yapmak isteyen Beşiktaş’ın birçok adayı bulunuyor. Milan’da gözden düşen 27 yaşındaki Tammy Abraham, Wolfsburg’ta 26 yaşındaki Jonas Vind, Southampton ayrılacak olan Paul Onuachu, siyah-beyazlı formayı 1 sezon giyen Vout Weghorst, Everton’dan Beto ve Leverkusen’den Patrik Schick, listede. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout ekibinin çalışmalarıyla listeye dahil edilen 6 forvet için harekete geçilecek.

Başkan Adalı’nın santrfor transferi için 15-20 milyon Euro bandında bir bon- servis rakamını gözden çıkardığı ifade edildi.