Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 yendi. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 9 sayı geride bitirdiği karşılaşmayı son çeyrekte çevirdi.
LDLC Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride tamamlayan Beşiktaş, devreye de 52-43 yenik girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı azaltan siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride başladı. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, karşılaşmayı 95-91 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligde oynadığı 11 maçta beşinci galibiyetini elde etti. LDLC Asvel ise yedinci mağlubiyetini aldı.