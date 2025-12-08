Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan ev sahibi Karşıyaka üst üste 8'inci mağlubiyetini alarak düşme hattında kaldı.
Maça 7-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş’a Karşıyaka Alston’un dış atışlarıyla yanıt vererek oyunda dengeyi buldu. Son hücumda Karşıyakalı Gordic hücuma çıkarken topu kapan Lemar attığı turnikeyle takımının periyodu önde bitirmesini sağladı: 15-18.
İkinci periyotta Karşıyaka devrenin bitimine 6 dakika 30 saniye kala Gordic’in üçlüğüyle ilk kez 26-24 öne geçti. Bu bölümden sonra Lemar ve Dotson'un etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Beşiktaş tekrar öne geçip farkı yeniden açtı. İlk yarı 10 sayı farkla 34-44 sonuçlandı. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyot fark değişmeyince 55-65 bitti. Son 10 dakikada üstünlüğünü koruyan konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı: 73-86.