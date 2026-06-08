Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Son anları çok büyük heyecana sahne olan maçta Beşiktaş, sahadan 71-73’lük skorla galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, seride durumu 2-2’ye getirdi ve saha avantajını geri aldı. Eşleşmenin beşinci ve son maçı, 10 Haziran Çarşamba akşamı bu kez Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını finale yazdırmış olacak.