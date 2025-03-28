Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, derbi öncesi dikkat çeken bir adım attı. Siyah-beyazlılar, müsabakanın tartışmalı hakem kararlarına sahne olmaması adına yabancı bir gözlemci hakemi İstanbul’a davet etti.

YABANCI HAKEM DERBİDE GÖZLEM YAPACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın davetiyle İstanbul’a gelecek olan dünyaca ünlü emekli hakem, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek. Hakem, karşılaşma sırasında yaşanan pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. Bu değerlendirmeler Beşiktaş Kulübü’nün resmi YouTube kanalında kamuoyuyla paylaşılacak.

TFF’DEN RED GELMİŞTİ, BEŞİKTAŞ KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF’yi istifaya davet etmiş, ardından derbiye emekli yabancı bir hakem getirerek pozisyonları yorumlatma kararı almıştı.