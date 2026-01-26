Ara transfer döneminde henüz takviye yapmayan Beşiktaş'ta bu hafta hareketlilik bekleniyor. Stoper pozisyonu için temas kurulan isimlerden sonuç çıkmaması üzerine siyah beyazlılar rotayı sürpriz bir isme çevirdi: Ozan Kabak. Hoffeneim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki savunmacı menajerler tarafından Kartal'a önerildi.

ALMANLAR BEKLEMEDE

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşen yöneticiler, gelecek kararı beklemeye geçti. Kartal piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç savunmacıyı uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefliyor. Alman eklibi şuan için Ozan'ın ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ancak genç stoperin vereceği kararı bekledikleri gelen haberler arasında.