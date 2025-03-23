Beşiktaş Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Dev derbi öncesi karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı… 29 Mart Pazar günü saat 20.30’da başlayacak olan mücadelenin en düşük bilet fiyatı 1000 TL olarak belirlendi.
Galatasaray Maçı Biletleri Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 23, 2025
Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 10.00’da BJK SuperApp’te ön satışa sunulacak.… pic.twitter.com/zlK33qTIrf