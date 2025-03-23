Beşiktaş Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Dev derbi öncesi karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı… 29 Mart Pazar günü saat 20.30’da başlayacak olan mücadelenin en düşük bilet fiyatı 1000 TL olarak belirlendi. 

 

 