Beşiktaş’ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için transfer görüşmeleri hız kazandı.

Siyah-beyazlılar ile Rusya temsilcisi Spartak Moskova, oyuncunun transferi konusunda sona yaklaştı. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Kadrosuna Jurasek,Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

6 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Siyah beyazlılar, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Gedson Fernandes'in 25 milyon Euro'yu bulacak satış bedeli Cenk Tosun'un 22.54 milyon Euro'luk Everton transferini geride bırakarak tarihe geçecek.

Beşiktaş 2022 yılında Gedson Fernandes'i Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ancak sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50'sinin Portekiz ekibine ödeneceğini duyurmuştu.

Gedson Fernandes geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.