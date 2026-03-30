As kadrosuna olduğu kadar genç futbolcu yatırımlarına da yönelen Beşiktaş, Bandırmaspor altyapısının 2012 doğumlu skorer hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı'yı kadrosuna kattı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı’nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bandırmaspor U14 ile U14 Gelişim Ligi'nde top koşturan Görkem, bu sezon 10 maçta 15 gol ve 11 asist istatistiklerini yakaladı.