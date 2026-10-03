Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda, Beşiktaş Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri'nin kulüpten ihracı için oylama gerçekleştirildi.
İLK OYLAMA İPTAL EDİLDİ
İlk oylamanın ardından Divan Başkanlığı, Kazım Yiğit Yurteri'nin ihracının kabul edildiğini duyurdu. Ancak karara tepki gösteren bazı üyeler, oylama sırasında sayım yapılmadığını öne sürerek itirazda bulundu. Yaşanan tartışmaların ardından Divan Başkanlığı, ilk oylamanın iptal edildiğini ve oylamanın yeniden yapılacağını açıkladı.
SALON KARIŞTI
İlk oylama sonucuna yapılan itirazlar sonrası salonda tansiyon yükseldi. Divan Başkanlığı'nın açıklamasının ardından yeniden oylama süreci başlatıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YENİDEN OYLANDI
Yeniden yapılan oylamada, salondaki kameralar devreye sokuldu. Oylama sırasında görüntüler, salondaki büyük ekrandan katılımcılara yansıtıldı. İkinci oylamanın ardından Kazım Yiğit Yurteri'nin Beşiktaş Kongre Üyeliğinden ihracı onaylandı.
YURTERİ NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?
Beşiktaş Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri, kulübe yönelik sert eleştirileri ve hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle ihraç edildi.